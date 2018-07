POL-DU: Stadtgebiet: Fahndung nach vermisster 17-Jährigen aus Reutlingen mit Bezug nach Duisburg

Duisburg (ots) - Die Polizei Reutlingen sucht seit eineinhalb Wochen die 17 Jahre alte Aileen Koppo, die Bezüge nach Duisburg haben soll. Sie hatte sich am Montagmorgen (25. Juni) auf dem Weg zur Schule gemacht. Wie sich später herausstellte, fiel der Unterricht an diesem Tag aus. Zum letzten Mal haben Zeugen die Jugendliche in Begleitung einer Freundin, die ebenfalls vermisst wird, am Bahnhof in Reutlingen gesehen. Ermittlungen ergaben, dass die Mädchen sich in Duisburg aufhalten könnten. Aileen Koppo ist circa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat lange, dunkelblonde Haare. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Reutlingen unter 07121 942-3333, die Polizei Duisburg 0203 280-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

