POL-DU: Polizei warnt: Wir holen weder Geld noch Schmuck ab

Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg stellt klar: Beamtinnen und Beamte sammeln weder Geld noch Schmuck ein oder verwahren Wertgegenstände. Wir bitten ältere Menschen, aufmerksam zu sein. Lassen Sie sich nicht von diesen Anrufen unter Druck setzen, auch wenn die 110 im Display erscheint. Legen Sie im Zweifel auf und wählen Sie selbst die 110. Unser Tipp: Bitte sprechen Sie mit ihren Verwandten oder älteren Nachbarn über Trickdiebstahl, damit nicht noch mehr Senioren auf diese fiese Masche reinfallen.

Allein gestern und heute stellte das zuständige Kriminalkommissariat 32 zehn Fälle in Meiderich, Rumeln und Hamborn fest. Trickdiebe hatten sich als Kripo-Beamte und Polizisten ausgegeben. Sie behaupteten, Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen und eine Liste mit Namen gefunden zu haben. Die falschen Polizisten setzten die älteren Menschen massiv unter Druck und brachten sie so dazu, ihre Wertsachen herauszugeben.

