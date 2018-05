POL-DU: Fahrn: Kaputtes Licht beendet Drogenfahrt

Duisburg (ots) - Einen blauen Skoda Octavia hat eine Streifenwagenbesatzung gestern Abend (3. Mai, 22:30 Uhr) auf der Weseler Straße angehalten, weil der Wagen mit einem kaputten Scheinwerfer unterwegs war. Die Beamten bemerkten, dass es im Inneren nach Gras roch. Gleichzeitig stieg einer der drei Insassen aus und rannte mit einer Plastiktüte in der Hand weg. Die Polizisten verfolgten den 21-Jährigen und hielten ihn fest. Im Wagen und in der Plastiktüte fanden sie Cannabis und Bargeld in handelsüblicher Stückelung. Zwei Männer (21 und 36 Jahre alt) erwartet nun ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Der Fahrer (36) muss sich wegen Autofahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

