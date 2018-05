POL-DU: Buchholz: Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Duisburg (ots) - Beim Rechtsabbiegen in eine Einfahrt auf der Sittardsberger Allee hat eine Hyundai-Fahrerin (45) am Mittwoch (2. Mai) um 15:30 Uhr einen Radfahrer angefahren. Der 51-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Hyundai ist der Kotflügel vorne rechts beschädigt und die Motorhaube hat Lackkratzer. Kratzer sind durch den Unfall ebenfalls am Rahmen des Mountainbikes entstanden und die Lenkung ist verbogen.

