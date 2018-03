POL-DU: Hochemmerich: Jugendliche mit rot-weißen Turnschuhen rauben Portmonee

Duisburg (ots) - Auf seinem Weg zur Arbeit hielten ihn am Donnerstag (1. März) gegen 7 Uhr drei Jugendliche auf der Kreuzstraße Ecke Hochemmericher Markt von hinten fest. Sie rissen dem 52-Jährigen sein Portmonee aus der Hosentasche und rannten in Richtung Klausstraße weg. Die Räuber sind zwischen 12 und 15 Jahren alt, 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Steppjacken. Einer hatte eine dunkle Jogginhose und schwarze Turnschuhe an. Der zweite war mit einer blauen Jeans und auffälligen rot - weißen Turnschuhen bekleidet. Der dritte kann nicht näher beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell