POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Baum brennt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein 76 Jahre alter Zeuge hat am Donnerstag (1. März) um 17:50 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil ein Baum Nahe der Bergheimer Straße in Flammen stand. Er lotste die Einsatzkräfte zum brennenden Baum an einen Fußweg zwischen zwei Seen in 300 Meter Entfernung zum Parkplatz des Schwimmbads am Töppersee. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Neben dem betroffenen Baum hat die Polizei in einer Baumkuhle Grillkohle gefunden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0203 280-0 entgegen.

