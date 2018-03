POL-DU: Neumühl: Schokolinsen bezahlt und Eierlikör gestohlen

Duisburg (ots) - Ein 38 Jahre alter Mann hatte an der Kasse eines Supermarktes auf der Alexstraße am Donnerstag (1. März) um 19:20 Uhr eine Tüte Schokolinsen bezahlt. Bei dem Versuch eine Flasche Eierlikör in der Hose versteckt hinaus zu schmuggeln, scheiterte er an einem aufmerksamen Mitarbeiter. Der 28-Jährige hielt den Dieb fest und alarmierte die Polizei. Da der Mann keinen festen Wohnistz in Deutschland hat, nahmen die Beamten ihn bis zur Hauptverhandlung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens in Haft.

