POL-DU: Mittelmeiderich: Fußgängerin nach Unfall mit LKW ins Krankenhaus - Weitere Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein LKW-Fahrer hat am Donnerstag (1. März) um 11:40 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Bahnhofstraße in die Westenderstraße eine Fußgängerin übersehen und sie mit dem Auflieger erfasst. Die 19-Jährige erlitt einen Beinbruch. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher hatte den Unfall wohl nicht bemerkt und seinen Weg fortgesetzt. Die Polizisten ermittelten zwei LKW-Fahrer, die beide zur Unfallzeit an der Kreuzung hintereinander abgebogen sind. Beide entschuldigten sich, hätten aber weder eine junge Frau dort gesehen, noch einen Zusammenstoß bemerkt. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum LKW samt Fahrer machen können. Hinweise werden unter 0203 280-0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell