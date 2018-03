POL-DU: Hochfeld: Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen Taschendieb festgenommen

Duisburg (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag (1. März) gegen 14:15 Uhr einen Taschendieb auf der Hochfeldstraße mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen festgenommen. Der Mann hatte zuvor an der Haltestelle Wanheimerstraße / Liebfrauenstraße mit einem unbekannten Komplizen einer Frau das Portmonee aus dem Rucksack gestohlen. Gemeinsam mit ihrem Freund (35) nahm die 31-Jährige die Verfolgung auf. Sie machte durch Hilferufe nicht nur Passanten, sondern auch eine in der Nähe eingesetzte Streifenwagenbesatzung aufmerksam. Unbekannten Zeugen gelang, es den Flüchtigen die Beute abzunehmen und der Duisburgerin zu übergeben. Weitere Fußgänger zeigten den hinterher rennenden Polizisten die Fluchtrichtung des Duos. ImHinterhof eines Hauses auf der Hochfeldstraße griff ein Anwohner beherzt zu, hielt einen der Diebe fest und übergab ihn den Beamten. Diese brachten den 17-Jährigen zur Vernehmung zur Wache. Er muss sich jetzt einem Verfahren wegen Diebstahls stellen.

