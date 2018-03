POL-DU: Serm: Doppelt so schnell unterwegs - Autofahrer erwartet Fahrverbot

Duisburg (ots) - Doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autofahrer am Donnerstagmorgen (1. März) auf der Krefelder Straße unterwegs. Die Polizisten des Verkehrsdienstes hatten den Blitzer in Serm aufgebaut, wo 70 gefahren werden darf. Den Raser in seinem weißen Opel erwischten sie gegen 9 Uhr. Der Mann war mit 141 km/h in Richtung Essen unterwegs. Der Fahrer wird demnächst Post von der Bußgeldstelle mit seinem Foto bekommen. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, drei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 600 Euro.

