POL-DU: Untermeiderich: Polizei stoppt Autofahrer - Kennzeichen gefälscht und kein Führerschein

Duisburg (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch (28. Februar) um 20:30 Uhr auf der Horststraße einen Autofahrer gestoppt. Der 51-jährige Mann hatte nicht nur gefälschte Kennzeichen an seinem VW Polo montiert, sondern auch keine Fahrerlaubnis. Zur weiteren Überprüfung brachten die Polizisten den Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, zur Wache. Nach seiner Vernehmung durch einen Ermittler des Verkehrskommissariats durfte er mit einer Strafanzeige im Gepäck gehen.

