POL-DU: Friemersheim: Zwei Autos komplett ausgebrannt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Zwei geparkte Autos sind Donnerstagnacht (1. März) um 2 Uhr auf dem Parkplatz einer Schwimmhalle an der Bachstraße komplett ausgebrannt. Weder an dem Daimler noch an dem VW waren Kennzeichen montiert. Die Polizisten fanden in der Nähe einen Benzinkanister und stellten ihn sicher. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 0203 280-0 entgegen genommen.

