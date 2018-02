POL-DU: Beeck: Fußgänger verursachen Unfall

Duisburg (ots) - Weil zwei Fußgänger an der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des Beeck-Denkmals die Ampel bei Rot überquerten, ist es gestern Nachmittag (27. Februar, 15 Uhr) zu einem Unfall gekommen. Eine 36 Jahre alte Fahrerin, die mit einem grauen Opel Astra auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ruhrort unterwegs war, musste wegen der Fußgänger stark bremsen. Das erkannte der Mercedesfahrer (27) zu spät und fuhr auf. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Fußgänger nicht mehr vor Ort. Zeugen bestätigten, dass die Ampel für die Fußgänger rot gewesen sei. Der 27-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin ließen sich ambulant im Krankenhaus behandeln. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Fußgängern und bittet sie, sich zu melden. Wer als Zeuge Angaben machen kann, wendet sich bitte ebenfalls an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0.

