POL-DU: Dellviertel: Beschleunigtes Verfahren für Ladendiebe

Duisburg (ots) - Am Dienstag (27. Februar) gegen 16:25 Uhr hat ein Detektiv in einem Geschäft auf der Königstraße zwei Ladendiebe beim Stehlen von Kosmetikartikeln erwischt. Die Polizisten nahmen den 36-Jährigen und die 25 Jahre alte Frau fest. Sie haben keinen festen Wohnistz in Deutschland und bleiben im Rahmen des beschleunigten Verfahrens bis zum Urteilsspruch in Haft.

