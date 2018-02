POL-DU: Alt-Hamborn: Polizist rettet sich mit Sprung zur Seite

Duisburg (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Dienstag (27. Februar) um 13:15 Uhr mehrere verbotswidrig geparkte Autos an der Bushaltestelle vor einer Schule auf der Richterstraße. Ein Autofahrer stieg noch vor der Überprüfung in seinen falsch abgestellten Wagen und fuhr los. Trotz Anhaltezeichen eines Uniformierten steuerte er auf diesen zu. Nur durch ein Wegdrücken mit den Armen von der Motorhaube des VW und einem Sprung zur Seite konnte der Beamte einen Zusammenstoß verhindern. Der 66-Jährige hielt dann in einer nahegelegenen Feuerwehrzufahrt an und äußerte, dass er doch nur auf ein Kind warten würde. Gegen ihn erstatteten die Polizisten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell