POL-DU: Neudorf: 40 Autos in einer Nacht beschädigt - Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge (43) hatte Mittwochnacht (28. Februar) um 3 Uhr auf dem Sternbuschweg und der Finkenstraße einen Mann beobachtet, der willkürlich Autos beschädigte. Eine alarmierte Streife konnte den 22-Jährigen in der Nähe eines Supermarktes festnehmen. Der Bochumer war alkoholisiert und hatte eine blutende Wunde an der Hand. Da er seinen Namen nicht sagen wollte, durchsuchten die Polizisten ihn. Sie fanden keinen Ausweis, dafür aber ein Tütchen Marihuana. Die Beamten nahmen ihn fest und stellten die Drogen sicher. Ein Polizeiarzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten aus, um sämtliche Beschädigungen an den betroffenen Autos aufzunehmen: an 40 Wagen hatte der junge Mann Lack zerkratzt und Außenspiegel zerstört. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 100.00 Euro. Wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, wird er dazu vernommen.

