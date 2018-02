POL-DU: Dellviertel: Ampel springt um - Auffahrunfall an der Heerstraße

Duisburg (ots) - Weil die Fußgängerampel an der U-Bahnhaltestelle Platanenhof umsprang, hat gestern Vormittag (26. Februar) um 11 Uhr eine Golffahrerin (35) auf der Heerstraße in Richtung Marientor ihre Geschwindigkeit verringert und angehalten. Die hinter hier fahrende 37-jährige Fahrerin eines Opel Zafira fuhr ungebremst auf. Die 35-Jährige klagte über Schulter - und Nackenschmerzen und ließ sich im Krankenhaus behandeln. An beiden Autos enstand ein Sachschaden von mindestens 23.000 Euro.

