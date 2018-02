POL-DU: Röttgersbach: Kameras und Laptop bei Kita-Einbruch gestohlen

Duisburg (ots) - Unbekannte sind in der Zeit von Freitag (23. Februar) 18 Uhr bis Montag (26. Februar) 7 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Fahrner Straße Nahe der Herrenwiese eingebrochen. Die Einbrecher hebelten sämtliche Türen in der Kita auf. Sie machten sich mit Kameras und einem Laptop als Beute unbemerkt aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280-0 zu melden.

