POL-DU: Dellviertel: Räuber flüchten nach Hilferuf

Duisburg (ots) - Zwei Räuber haben am Montag (26. Februar) gegen 23:55 Uhr am Dellplatz eine Frau mit einem Küchenmesser bedroht und Geld gefordert. Anstatt ihnen etwas zu geben, rief die 61-Jährige laut um Hilfe. Daraufhin rannte das Duo in Richtung Goldstraße / Friedrich-Wilhelm-Platz weg. Einer der Männer ist circa 16 bis 18 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und 60 bis 65 kg schwer. Er hat eine blasse Hautfarbe und trug eine dunkle Jacke oder einen Pullover mit Kapuze. Auffällig war seine Hose. Diese hatte rote Applikationen an der Seite. Der zweite kann nicht beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

