POL-DU: Altstadt: VW Tiguan flüchtet nach Unfall mit Fußgänger - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am Freitag (23. Februar) benutzte ein Fußgänger gegen 15:40 Uhr einen Zebrastreifen, um von der Landgerichtsstraße die Köhnenstraße in Richtung Friedrich-Albert-Platz zu wechseln. Ein grauer VW mit einem Kennzeichen aus Neuss (NE) fuhr unvermittelt auf den 47-Jährigen zu und traf ihn am rechten Arm. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr ohne anzuhalten in Richtung Gutenbergstraße davon. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben wer - ob Mann oder Frau - den Wagen gefahren hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280-0 entgegen.

