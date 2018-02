POL-DU: Baerl: Quad überschlägt sich - Sozius mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Duisburg (ots) - Am Sonntag (25. Februar) gegen 16 Uhr bemerkte der Fahrer eines Quad auf der Woltershofer Straße zu spät, dass der Autofahrer (56) vor ihm bremste. Der 23-Jährige lenkte für ein Ausweichmanöver so stark ein, dass sich das Quad überschlug. Sein 13 Jahre alter Sozius verletzte sich dabei und kam mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Duo hatte für ihre Fahrt keine Helme aufgezogen. Zudem durfte der 23 Jahre alte Mann das Quad gar nicht steuern - er hat nämlich gar keine entsprechende Fahrerlaubnis.

