POL-DU: Altstadt: Nach Schlägerei Zeche geprellt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Drei Unbekannte haben am Freitag (24. Februar) gegen 23:30 Uhr in einem Lokal am Philosophenweg nach einem verbalen Streit einem 29-Jährigen mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Anschließend ist das Trio einfach ohne die Getränke zu bezahlen aus der Bar gegangen. Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch Sanitäter ab. Warum es zur Auseinandersetzung kam, konnte der Duisburger den alarmierten Polizisten nicht sagen. Die drei Angreifer sind alle circa 30 Jahre alt, haben Drei-Tage-Bärte und trugen dunkle Bekleidung. Einer von ihnen hatte eine längere Daunenjacke an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 280-0 entgegen.

