POL-DU: Stadtgebiet: Männer greifen Polizisten an - Drei Widerstände

Duisburg (ots) - Mitarbeiter (41, 47) einer Pizzeria in Obermarxloh auf der Markgrafenstraße haben am Samstag (25. Februar) um 14:20 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein Mann sie mit einem Hammer bedroht. Er will Schulden eintreben, die ein Pizza-Verkäufer bei ihm haben soll. Als die Beamten ankamen, ging der 19-Jährige direkt mit Fäusten auf sie zu. Die Polizisten fesselten seine Hände. Als er zur Ruhe kam, weinte der Duisburger und erzählte, dass er Drogen genommen hätte. Ein Test verlief jedoch negativ. Da sich die Stimmung des Mannes ständig von aggressiv bis weinerlich änderte, kam er mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. In Obermeiderich gerieten ein 39 Jahre alter Mann und eine 49-jährige Frau in ihrer Wohnung auf der Styrumer Straße am Samstag um 19:45 Uhr nach einem Zechgelage in Streit. Als eine Streifenwagenbesatzung die Party für ihn beendete, trat er einem Polizisten vor das Schienbein. Dieser verletzte sich leicht. Die Beamten fixierten den Mann auf dem Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei zog sich der Angreifer sich Gesichtsverletzungen zu. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Polizeiarzt, kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dass auch Konsequenzen drohen wenn man als Fußgänger über Rot geht, wollte eine Streife am Freitag (24. Februar) um 16:20 Uhr auf der Friedrich-Alfred-Straße einem 34-Jährigen erklären. Als der Mann dann plötzlich wegrannte, eilten die Polizisten hinterher und überwältigten ihn. Hierbei wehrte er sich und verletzte dabei einen Beamten an der Hand. Der 26-Jährige blieb dienstfähig. Der Fußgänger musste zur Identitätsfeststellung mit zur Wache kommen. In allen drei Fällen erstatteten die Polizisten Anzeigen wegen des Widerstands.

