POL-DU: Meiderich: Gullideckel-Trio bricht in Tabakladen und Tankstelle ein

Duisburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen haben drei Männer auf der Von-der-Mark-Straße um 5:00 Uhr versucht, in einen Tabakladen und wenig später, um 5:20 Uhr, in eine Tankstelle an der Biesenstraße einzubrechen. Zeugen hatten einen Knall gehört, zwei in Richtung Rosenbleek laufende Männer und einen schwarzen Van beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung Laaker Straße davon fuhr. Sie riefen die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Täter die Scheibe mit einem Gullideckel eingeschlagen, aber das Geschäft nicht betreten hatten. 20 Minuten später ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein: Zwei Männer hatten die Scheibe eines Tankstellenshops an der Biesenstraße eingeschlagen. Das hatte Alarm ausgelöst. Auch hier hatten Täter dafür einen Gullideckel benutzt. Sekunden später bemerkten die Polizisten zwei flüchtige Personen, die von der Biesenstraße links in Richtung Kückendellstraße rannten. Die beiden kletterten über einen Zaun und konnten so durch die Gärten entkommen. Auf der Kückendellstraße aber trafen weitere Beamte auf einen verdächtigen schwarzen Van. Der 20-jährige Beifahrer verstrickte sich bei seinen Aussagen in Widersprüche. Zudem sicherten die Polizisten im Inneren des Vans Müllsäcke, Kleidung, die zu den Beschreibungen der Zeugen passten, sowie einen Schraubenzieher. Die Beamten nahmen den jungen Mann mit zur Wache. Er muss nun mit einem Verfahren wegen schweren Diebstahls rechnen.

