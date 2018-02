POL-DU: Hochemmerich: Schlägerei nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Duisburg (ots) - Am Abend des 24.02.2018, kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße in Höhe der Hausnummer 315. Im Bereich der dortigen Baustelle hielt ein PKW am rechten Fahrbahnrand. Unvermittelt stieg ein 6-jähriger Junge aus und rannte, zwischen den dort vor einer roten Ampel wartenden PKW, auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem entgegenkommenden Mazda eines 54-jährigen Duisburgers erfasst. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, verblieb jedoch zur Beobachtung im Krankenhaus. Den Autofahrer erwartete beim Verlassen seines PKW ein Fausthieb eines unbekannten, offenbar aufgebrachten Bürgers, welcher vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte fliehen konnte.

