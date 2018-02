POL-DU: Versammlung und Fußballeinsatz störungsfrei

Duisburg (ots) - Versammlung und Aufzug mit dem Thema "Stoppt den Krieg in Afrin" in der Innenstadt verliefen heute (24. Februar)von 13:00 bis 15:30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei stellte vor Beginn der Versammlung über 200 verbotene Fahnen sicher. Sie standen im Zusammenhang mit der verbotenen PKK. Die Zwischenkundgebung am Burgplatz fiel aus. Im Rahmen des Fußballeinsatzes gab es für die Polizei neben den Verkehrsmaßnahmen ebenfalls keine Besonderheiten.

