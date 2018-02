POL-DU: Innenstadt: Demonstration und Fußball sorgen für kurzfristige Verkehrsbehinderungen

Duisburg (ots) - Die Polizei weist auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt am morgigen Samstag hin. Rund 1000 Menschen wollen sich um 13:00 Uhr unter dem Motto "Stoppt den Krieg gegen Afrin" auf dem Portsmouthplatz treffen. Nach einer Auftaktkundgebung soll es über Saar-, Landfermann- und Köhnenstraße zum Burgplatz gehen. Von dort ziehen sie nach einer Zwischenkundgebung über Steinsche Gasse und Friedrich-Wilhelm-Straße zurück zum Bahnhof. Die Polizei wird die Einschränkungen auf ein Mindestmaß beschränken und Straßen immer nur kurzfristig sperren, wenn der Aufzug vorbei kommt. Durch das Fußballspiel MSV Duisburg gegen Ingolstadt, 13:00 Uhr, kommt es zu den üblichen kurzen Verkehrsstörungen während der An- und Abreise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell