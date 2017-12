POL-DU: Altstadt: Polizei nimmt Drogendealer fest

Duisburg (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag (21. Dezember) um 11:45 Uhr in einer Wohnung auf der Schwanenstraße einen Drogendealer festgenommen. Der 52-Jährige wird heute (22. Dezember) dem Haftrichter vorgeführt. Vorausgegangen war ein Ermittlungsverfahren, welches seit Anfang des Jahres beim Drogenkommissariat geführt wurde. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Polizisten am Donnerstag seine Wohnung und stellten Marihuana, Amphetamin und diverse Tabletten sicher.

