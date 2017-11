POL-DU: Mittelmeiderich: Beim Klauen entwischt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat gestern Nachmittag (16. November) um 14:20 Uhr Getränke in einem Supermarkt gestohlen. Dabei hatte ihn eine Kassiererin beobachtet und dem Filialleiter Bescheid gesagt. Der 20-Jährige versuchte den Täter festzuhalten. Der Mann konnte mit den Flaschen im Gepäck dennoch in Richtung Bahngelände flüchten. Als der Filialleiter ihn dort einholte, trat der Täter nach ihm und flüchtete erneut. Er ist etwa 40 Jahre alt; 1,90 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Zur Tatzeit trug er blaue Jeans, eine graue Strickjacke und eine Army-Tasche. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei unter 0203 280-0.

