POL-DU: Alt-Hamborn: Fußgänger geht bei Rot über die Straße - Bahn muss bremsen

Duisburg (ots) - Am frühen Abend hat ein bislang unbekannter Mann gestern (15. November)um 17:33 Uhr vor der Straßenbahnhaltestelle Feuerwehr Hamborn (Duisburger Straße/Alleestraße) trotz roter Ampel die Straße überquert. Deswegen musste der 44 Jahre alte Bahnfahrer der Linie 903 (Fahrtrichtung Dinslaken) plötzlich abbremsen. Dabei touchierte die Bahn den Fußgänger, der zur Seite sprang. Nachdem die Bahn angehalten hatte, erkundigte sich der Fahrer beim Fußgänger nach seinem Wohlbefinden. Dieser gab an, dass er Kopfschmerzen habe, entfernte sich aber vom Unfallort. Bei der Notbremsung stürzte eine 25 Jahre alte Frau und verletzte sich leicht am Rücken. Der Fußgänger soll Zeugenangaben zufolge etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit war er unrasiert, trug eine Kapuzenjacke und orangene Kopfhörer. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Fußgänger machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell