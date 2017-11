POL-DU: Drei Verletzte nach Verkehrsunfällen am Mittwochmittag

Duisburg (ots) - Bei drei Verkehrsunfällen am Mittwochmittag (15. November) sind drei Personen verletzt worden. In Fahrn überquerte um 13:50 Uhr ein zehnjähriger Junge bei Rotlicht die Friedrich-Ebert-Straße. Eine Autofahrerin versuchte noch zu bremsen und traf den Jungen mit dem Außenspiegel am Arm. Der Schüler konnte ambulant behandelt werden und die Polizisten brachten das Kind zur Familie. Um 15:20 Uhr prallte der Fahrer (22) eines Kleinkraftrades gegen einen von rechts kommenden Wagen. Die Autofahrerin (40) war auf der Franzstraße in Hocheide gefahren, als ihr der 22-Jährige die Vorfahrt nahm. Der Duisburger stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Rund zwanzig Minuten später verletzte sich ein 55-jähriger Fußgänger an der Eisenbahnstraße in Ruhrort. Der Mann hatte die Straße überquert, als ihn ein Auto erfasste. Der Duisburger kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo er stationär blieb.

