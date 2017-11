POL-DU: Untermeiderich: Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen geparkte Fahrzeuge

Duisburg (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer prallte am Mittwochabend (15. November) an der Honigstraße gegen geparkte Fahrzeuge und wollte dann zu Fuß von der Unfallstelle flüchten. Anwohner hörten um 20 Uhr einen lauten Knall und sahen nach. Der 26-jährige Autofahrer verließ da gerade seinen Opel, der nicht mehr fahrbereit waren. Drei weitere Fahrzeuge waren beschädigt. Die Anwohner alarmierten die Polizei und konnten den torkelnden Mann festhalten. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Als die Polizisten den Führerschein sicherstellen wollten, verhielt sich der 26-Jährige aggressiv. Mittlerweile waren auch Familienangehörige in der Ambulanz eingetroffen und störten den Einsatz. Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrer mit zur Wache, wo er nach der Entnahme einer Blutprobe seinen Rausch ausschlafen konnte. Den Führerschein stellten die noch im Krankenhaus gebliebenen Polizisten bei einem Angehörigen sicher, der das Dokument versteckt hatte. Der Mann muss sich jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt auseinandersetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell