POL-DU: Altstadt: Airbags, Navigationsgeräte, Schaltknaufe gestohlen - vier BMW aufgebrochen

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagfrüh (12. November) 09:30 Uhr bis Montag (13. November) 8 Uhr die Scheiben an vier in der Altstadt geparkten BMW eingeschlagen. Die Täter rissen unter anderem Navigationsgeräte, Airbags und Schaltknaufe aus den Autos und flüchteten unbemerkt. Zeugen, die im Bereich Nahestraße, Böninger- oder Klosterstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 15 unter 0203 280-0 zu melden.

