POL-DU: Wanheimerort: Räuber schlagen Frau und stehlen Handy - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Zwei Räuber haben am Montag (13. November) gegen 15:30 Uhr auf der Eichhornstraße Höhe Kaufstraße erst einer Frau in den Bauch geschlagen und dann das Handy aus der Hand gerissen. Das Duo rannte mit der Beute in Richtung Wanheimer Straße davon. Die beiden Männer sind circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, hatten einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare. Der Kleinere war 1,75 Meter groß und trug einen dunkelroten Kapuzenpullover. Der zweite Täter ist etwa 10 Zentimeter größer und hatte eine graue Sweatjacke an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

