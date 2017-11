POL-DU: Marxloh: Audi-Fahrer flüchtet und fährt in Zaun

Duisburg (ots) - Ein Audi-Fahrer wollte sich am Montag (13. November) gegen 19 Uhr nicht von der Streife in Marxloh kontrollieren lassen und flüchtete. Als er von der Sandstraße nach links in die Agnesstraße abbog, landete das Auto in einem Metallzaun. Die Polizisten konnten den 18-Jährigen am Weglaufen hindern und fixierten ihn auf dem Boden. Da er sich wehrte, legten ihm die Beamten Handschellen an. Auf der Wache kam dann heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hat. Er muss sich jetzt mit Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Unfalls sowie des Widerstands gegen Polizeibeamte stellten.

