POL-DU: Neudorf-Nord: Einbruch in Geschäft - Täter gefasst

Duisburg (ots) - Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zu Sonntag (12. November) um 01:07 Uhr beobachtet, wie ein Jugendlicher die Fensterscheibe eines Geschäftes an der Ludgeristraße einschlug. Sie riefen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf einen tatverdächtigen 14-jährigen Jugendlichen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen schweren Diebstahls. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

