POL-DU: Mündelheim: Microsoft-Masche - Täter verschafft sich Zugang zum Computer

Duisburg (ots) - Als Mitarbeiter der Firma Microsoft hat sich telefonisch ein Täter am vergangenen Samstag (11. November) um 9 Uhr ausgegeben und sich so Zugang zu dem Computer eines Mannes in Mündelheim verschafft. Der Täter, der sich als Peter Jackson ausgab, erklärte, dass der Rechner des 49-Jährigen zahlreiche Fehler melde. Er müsse sich mit einer speziellen Software (Teamviewer) auf den Rechner schalten, um die Fehler zu beheben. Dem Mann schien das glaubwürdig. Er willigte ein und gewährte dem Mann so den Zugang auf seinen Rechner. Kurze Zeit nach dem Telefonat meldete sich ein weiterer Mann, der den Duisburger dann zwingen wollte, 400 Euro zu investieren, wenn ihm seine Daten lieb seien. Der 49-Jährige legte auf, kappte alle Verbindungen ins Internet, änderte seine Daten und erstattete Anzeige. Die Polizei Duisburg warnt auch vor dieser Form des Trickbetrugs. Das Team von der Computer- und Internetprävention bietet persönliche Einzelberatungen sowie Vorträge für Eltern, Lehrer und Schulklassen (ab Jahrgangsstufe 8) an. Termine zur Beratung sowie Infos gibt es telefonisch unter 0203 280 4766 oder online unter https://fcld.me/trickrechner

