Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: ZOLL deckt illegale Zigarettenproduktion auf

8 Millionen Zigaretten, 40 Tonnen Tabak, 300 Paletten mit Vormaterialien sichergestellt, Steuerschaden 5,3 Millionen Euro

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Hannover (ots)

Hannover, Haldensleben - Eine illegal betriebene Zigarettenherstellungsfabrik, rund acht Millionen unversteuerte Zigaretten, 40 Tonnen Tabak sowie mehr als 300 Paletten mit Vormaterialien für die Zigarettenherstellung, wie Filter, Papier und Verpackungen haben Einsatzkräfte des Zolls in einem groß angelegten Einsatz am 21. Juli 2026 in Haldensleben und mehreren weiteren Orten im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt) beschlagnahmt.

Im Rahmen von monatelangen verdeckten Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover -Dienstsitz Magdeburg-, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg geführt werden, geriet das Fabrikgelände in Haldensleben in den Fokus der Zollfahnder. Dort konnten die Einsatzkräfte nun die zum Zeitpunkt der Durchsuchung verlassene illegale Zigarettenproduktionsanlage ausheben. Zu Festnahmen kam es nicht.

Neben den 40 Tonnen Tabak, die mutmaßlich zur Herstellung weiterer Zigaretten bereitstanden, und den acht Millionen unversteuerten Zigaretten, zum Großteil fertig verpackt für den Abtransport, stellten die Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Hannover in der Halle mehr als 300 Paletten mit Vormaterialien sicher. Darunter befanden sich große Mengen Filter, Papierhülsen und bedruckte Kartonzuschnitte für Zigarettenschachteln und Folien.

Der Steuerschaden für die -mutmaßlich gefälschten- Zigaretten liegt bei 1,5 Millionen Euro. Für den sichergestellten Tabak kommen weitere 3,8 Millionen Euro Steuerschaden hinzu.

Die illegale Produktionsstätte wurde von den Tätern aufwendig auf einem im Außenbereich gelegenen ehemaligen Fabrikgelände eingerichtet. So wurden die angemieteten Räumlichkeiten umfangreich ausgebaut und zum Zwecke der illegalen Zigarettenproduktion hergerichtet. Zur Abschirmung gegenüber Außenstehenden haben die Täter unter anderem eine professionelle Geräuschdämmung verbaut. Auch eine von den Tätern installierte Videoüberwachungsanlage konnte festgestellt werden.

Daneben gab es in dem Hallenkomplex einen größeren Unterkunftsbereich. Die in der illegalen Produktion eingesetzten Arbeiter, mutmaßlich mindestens 22 Personen, waren den bisherigen Erkenntnissen nach über einen längeren Zeitraum unter fragwürdigen Bedingungen untergebracht. Die vorgefundenen Umstände deuten darauf hin, dass die Arbeiter die Anlage nicht verlassen durften, um im Umfeld und in der Nachbarschaft keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Leiter des Zollkriminalamts Dr. Tino Igelmann betont: "Dem Zoll ist erneut ein empfindlicher Schlag gegen die organisierte Tabaksteuerkriminalität gelungen. Mit professioneller und zielgerichteter Ermittlungsarbeit haben die Zollfahnderinnen und Zollfahnder diese illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Der Zoll ist bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität engagiert und sehr erfolgreich bei der Sache."

Bei den Einsatzmaßnahmen, die sich über mehrere Tage erstreckten, waren mehr als 65 Kräfte vor Ort im Einsatz.

Unterstützt wurde das Zollfahndungsamt Hannover von Kräften des Hauptzollamtes Magdeburg, des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt sowie des Technischen Hilfswerks aus Halberstadt, Salzwedel und Stendal.

Die Ermittlungen gegen die Hinterleute werden durch das Zollfahndungsamt Hannover -Dienstsitz Magdeburg- im Auftrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg weitergeführt und dauern noch an.

Warnhinweis für Verbraucherinnen und Verbraucher: Der Zoll warnt ausdrücklich vor dem Konsum von Tabakwaren aus illegaler Produktion. Neben den allgemeinen Gesundheitsrisiken von Tabakerzeugnissen bestehen zusätzliche Gefahren durch die nicht kontrollierten Produktionsbedingungen sowie die teilweise fragwürdigen hygienischen Verhältnisse bei Herstellung, Lagerung und Verarbeitung der Produkte.

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