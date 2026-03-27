Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Gemeinsamer Schlag gegen den illegalen Zigarettenhandel/Durchsuchungen in Bremen und Landkreis Oldenburg; Sicherstellung von ca. 1,3 Millionen Zigaretten; Steuerschaden von über 300.000 Euro

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Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Zollfahndungsamtes Hannover

Am Mittwochmorgen hat das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg umfangreiche Durchsuchungen in Bremen und im Landkreis Oldenburg durchgeführt. Die Einsatzkräfte durchsuchten insgesamt vier Wohnadressen sowie Lagerstätten.

Den vier deutschen Männern im Alter von 29, 32, 33 und 59 Jahren wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum hinweg gewerbsmäßig mit illegalen Zigaretten gehandelt zu haben.

Rund 30 Zollbeamte und zwei Bargeldspürhunde des Zolls nahmen an dem Einsatz teil.

Während der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem über 10.000 Zigaretten, zwei illegale Stichwaffen und 1.750 Euro Bargeld sicher.

Derzeit werten die Ermittler die weiteren, sichergestellten Beweismittel aus.

Den Zugriff bereiteten die Behörden durch monatelange verdeckte Ermittlungen vor.

Bereits am 26. Februar 2026 stellten die Ermittler im Landkreis Oldenburg bei einem der Beschuldigten rund 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten sicher.

Durch den illegalen Handel entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Steuerschaden von über 300.000 Euro.

"Der kriminelle Handel mit illegalen Zigaretten ist kein Kavaliersdelikt. Neben einer möglichen Freiheitsstrafe droht den Beschuldigten auch die vollständige Nachzahlung der hinterzogenen Steuern", erklärte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

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