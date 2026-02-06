ZOLL-H: ZOLL deckt Schwarzbrennerei in Cloppenburg auf / Zwei Brennanlagen und 60 Liter illegal hergestellter Schnaps beschlagnahmt

Zollfahndungsamt Hannover

Hannover/Cloppenburg - Zwei illegal betriebene Brennanlagen und rund 60 Liter hochprozentigen Alkohol beschlagnahmten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover bereits am 27. Januar 2026 in einer Doppelhaushälfte in Cloppenburg.

Dem Beschuldigten, einem 68-jähriger Cloppenburger, wird vorgeworfen, die Brennanlagen in seinem Wohnhaus betrieben zu haben. Anlass der Ermittlungen war ein Hinweis. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der illegalen Herstellung von Alkohol verantworten.

Bei der Durchsuchung stießen die Zollfahnder nicht nur auf die zwei funktionsfähigen Brennanlagen und den unversteuerten Alkohol, sondern auch noch auf einen Behälter mit angesetzter Maische.

"Die Herstellung von hochprozentigem Alkohol ohne Genehmigung ist eine Straftat. Es gibt hier auch keine Ausnahmen für den Privatgebrauch." erklärt Guido Mäke, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Mäke ergänzt: "Illegal gebrannter Schnaps ist gefährlich, er kann giftiges Methanol oder Verunreinigungen enthalten, die auch in kleinen Mengen schwere Gesundheitsschäden verursachen können."

Der Cloppenburger muss nun mit einer Strafe und einem Steuerbescheid rechnen.

Zusatzinformation:

Schwarzgebrannter Alkohol kann gesundheitsgefährdend sein. Bei unsachgemäßer Destillation können giftige Stoffe wie Methanol entstehen bzw. nicht abgetrennt werden. Methanol wirkt bereits in kleinen Mengen stark toxisch und kann zu Erblindung und schweren, auch tödlichen, Vergiftungen führen. Außerdem fehlen beim Schwarzbrennen Kontrollen von Alkoholgehalt und Reinheit. Die Verwendung ungeeigneter Materialien an der Brennanlage kann darüber hinaus zu Verunreinigungen im Alkohol führen und so ebenfalls gesundheitsschädigend sein.

