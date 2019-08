Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Ergänzungsmeldung des Polizeipräsidiums Westhessen zur Meldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 24.08.2019 - Vermisste Person

(dst) Nach wie vor sucht die Polizei im Hochtaunuskreis nach dem, seit dem Abendstunden des 23.08.2019, vermissten 90-jährigen Ernst Knauer. Die bisherigen Suchmaßnahmen, die mit Unterstützung der Feuerwehr und eines Mantrailer-Hundes sowie einem Einsatz des Polizeihubschraubers durchgeführt wurden, blieben bislang erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung nochmals um Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Person und veröffentlicht mit dieser Meldung ein Foto des Mannes. Herr Knauer wurde seit seinem Verschwinden aus einem Seniorenheim in Usingen nicht mehr gesehen. Der Vermisste ist 165 cm groß, von schlanker Gestalt und hat graues, volles und kurz geschnittenes Haar. Er war zuletzt mit einer dunkelblauen Jeanshose, einem dunklen Langarmshirt mit V-Ausschnitt und schwarzen Schuhen (Slipper mit weißer Sohle) bekleidet. Besonders auffallend sind die buschigen Augenbrauen des älteren Herrn. Herr Knauer dürfte dringende medizinische Hilfe benötigen. Wer den Vermissten nach Freitagabend, 23.09.2019, 19:00 Uhr, gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06081-92080 an die Polizeistation in Usingen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

