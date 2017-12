POL-WI-PvD: Sprengung eines Geldautomaten in Hünstetten-Wallbach

Wiesbaden (ots) - Am Sonntagmorgen wurde in dem Hünstettener Ortsteil Wallbach von bislang unbekannten Tätern ein Geldautomat gesprengt. Ein Anwohner wurde kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Geldautomat der Nassauischen-Sparkasse in der Servicestelle " Im Lagersboden" gesprengt worden war. Die bislang unbekannten Täter konnten Bargeld in unbekannter Höhe enwenden und vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergreifen. Der Sachschaden an dem Gebäude, in dem sich unter anderem auch die Verwaltung der Gemeinde Hünstetten befindet, und dem Automaten, wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Statik des Gebäudes wurde vermutl. nicht beeinträchtigt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Gebäudes gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein, Tel.: 06126 / 9394-0, in Verbindung zu setzen.

