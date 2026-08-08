PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Reizgas besprüht +++ Flüchtigen Rollerfahrer gestellt +++ Diebe in die Flucht geschlagen

Hofheim (ots)

1. Mit Reizgas besprüht,

Hofheim, Casteller Straße, Samstag, 08.08.2026, 01:30 Uhr

(md) In der Nacht zum Samstag wurde in räumlicher Nähe zur Diedenbergener Kerb eine 18-jährige Person aus Hofheim mit Reizgas besprüht. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 18-Jährige nach dem Besuch der Kerb im Bereich der Casteller Straße auf einen zweifach besetzten Motorroller traf. Der Sozius zog daraufhin ein Reizgasprühgerät und sprühte dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Der Mann erlitt eine Hautreizung und leichte Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Flüchtigen Rollerfahrer gestellt,

Hattersheim, Erbsengasse, Samstag, 08.08.2026, 00:15 Uhr

(md) Einer aufmerksamen Funkstreife aus Hofheim fiel ein Rollerfahrer auf, der im weiteren Verlauf kontrolliert werden sollte. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und konnte im Rahmen dessen festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Der 26-jährige Frankfurter verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

3. Diebe in die Flucht geschlagen,

Bad Soden, Spessartstraße, Samstag, 08.08.2026, 03:41 Uhr

(md) Zwei Diebe wurden in der Nacht zum Samstag von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet, wie sie einen Roller entwenden wollten. Zuvor hatten sich die Täter an einem Motorroller in der Spessartstraße zu schaffen gemacht; das Lenkradschloss wurde geöffnet und der Roller weggeschoben. Als sie angesprochen wurden, ließen die Täter die orangefarbene Piaggio zurück und flüchteten in Richtung Max-Baginski-Straße. Einer der Täter soll männlich, ca. 185 cm groß, mit dunklem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein; einer der Täter führte einen E-Scooter bei sich.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

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