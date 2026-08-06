PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handtasche geraubt +++ Trio greift Mann an +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Werkzeug aus Transporter gestohlen

Hofheim (ots)

1. Handtasche geraubt,

Hattersheim, Hofheimer Straße, Montag, 03.08.2026, 15:35 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag haben Unbekannte einer Frau in Hattersheim die Handtasche entrissen. Dies wurde der Polizei erst am Mittwoch bekannt. Die Frau war gegen 15:35 Uhr im Bereich einer Unterführung der Hofheimer Straße unterwegs, als sie von einem Jugendlichen gegen die Wand gestoßen und beleidigt wurde. Dessen Begleiter hatte ihr zuvor den Weg versperrt. Zudem entriss ihr der Angreifer die Handtasche. Er wird als 14 bis 17 Jahre alt, ca. 1,80m groß, kräftig und mit hellen kurzen Haaren sowie blauen Augen beschrieben. Bekleidet gewesen sein soll er mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke "Puma" mit weißen Streifen. Zudem führte er eine schwarze Bauchtasche mit sich. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

2. Trio greift Mann an,

Schwalbach, Mittelweg, Donnerstag, 06.08.2026, 02:00 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Trio einen Mann in Schwalbach angegriffen. Die drei sollen ihn gegen 02:00 Uhr niedergeschlagen und -getreten haben. Der Mann musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Hofheim-Lorsbach, Bornstraße, Dienstag, 04.08.2026, 21:45 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026, 07:45 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch hatten Einbrecher ein Wohnhaus in Hofheim-Lorsbach im Visier. Die Täter näherten sich zwischen 21:45 Uhr und 07:45 Uhr einem Anwesen in der Bornstraße und drangen über ein Fenster ins Innere ein. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim.

4. Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Hofheim-Wallau, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 04.08.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026, 07:30 Uhr

(ro)In Hofheim-Wallau haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Transporter aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Opel Movano ein, der zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr in der Rüdesheimer Straße abgestellt war. Aus dem Inneren ließen sie hochwertige Werkzeuge im Wert von etwa 15.000 Euro mitgehen, bevor sie unbemerkt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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