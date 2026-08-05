PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 17-Jährige belästigt - Tatverdächtiger festgenommen +++ Frau unsittlich berührt +++ VW Polo gestohlen +++ Baustellendiebe zugange

Hofheim (ots)

1. 17-Jährige belästigt - Tatverdächtiger festgenommen, Bad Soden, Am Schwimmbad, Dienstag, 04.08.2026

(ro)Eine 17-Jährige wurde am Dienstagnachmittag im Bad Sodener Freibad von einem Mann belästigt. Er soll die Jugendliche im Schwimmbecken unter Wasser berührt haben. Der unmittelbar hinzugezogene Bademeister stellte den 58-jährigen Mann, so dass dieser schließlich von den verständigten Polizeikräften festgenommen werden konnte. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Frau unsittlich berührt,

Hofheim, Am Untertor, Dienstag, 04.08.2026, 13:30 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein Unbekannter eine Frau am Dienstagmittag unsittlich berührt. Gegen 13:30 Uhr wollte die Frau in der Straße "Am Untertor" gerade ihr Fahrradschloss aufschließen, als sich ihr plötzlich von hinten ein Mann näherte. Er berührte sie unsittlich, woraufhin sie schnell mit dem Rad zu einer nahegelegenen Kindertagesstätte in der Pfarrgasse fuhr. Der Unbekannte folgte ihr. Daher bat sie eine Passantin in der Pfarrgasse um Hilfe, bevor sie in eine Kindertagesstätte flüchtete und die Polizei informierte. Die eilig entsandten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Die unbeteiligte Passantin war ebenfalls nicht mehr vor Ort. Der Täter wird als 1,70m bis 1,80m groß, schlank und mit mittlerem Alter beschrieben. Bekleidet soll er mit einem grauen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose gewesen sein. Die Polizei bittet nun die helfende Passantin sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

3. VW Polo gestohlen,

Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Montag, 03.08.2026, 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(ro)Am Montag hatten es Diebe in Hattersheim auf einen VW Polo abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr dem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz im Karl-Eckel-Weg abgestellt war. Wie genau sie den Polo öffneten und anschließend entwendeten, ist noch unklar. Am VW waren zuletzt die Kennzeichen "WI-TS 323" angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

4. Baustellendiebe zugange,

Hofheim-Wildsachsen, Neubaugebiet, Montag, 03.08.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 07:30 Uhr

(ro)Baustellendiebe waren von Montag auf Dienstag in Hofheim-Wildsachsen zugange. Die Täter näherten sich zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr einem Rohbau in dem Neubaugebiet an der Straße "Zum Lindenhof" und gelangten über eine Holztür ins Innere. Hier nahmen sie gelagerte Baumaschinen im Wert von etwa 7.000 Euro an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

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