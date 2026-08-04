PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Exhibitionist zugange +++ Auseinandersetzung auf der Straße +++ Transporter aufgebrochen +++ Fahrradfahrerin stürzt - Verursacherin flüchtig

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist zugange,

Kelkheim, Münster, Hallwielweg, Montag, 03.08.2026, 14:25 Uhr

(ro)Im Bereich eines Waldweges nahe dem Hallwielweg in Kelkheim-Münster ist am Montagnachmittag ein Exhibitionist aufgetreten.

Der Mann habe sich gegen 14:25 Uhr einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhaarig und von großer, schlanker Statur gewesen sein. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt, eine graue kurze Hose sowie eine Sonnenbrille.

Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung auf der Straße,

Hattersheim-Okriftel, Kastanienstraße, Montag, 03.08.2026, 12:20 Uhr

(ro)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel kam es am Montagmittag zu einer Auseinandersetzung auf der Straße.

Gegen 12:20 Uhr wurde die Polizei informiert, dass eine Frau in der Kastanienstraße auf eine Jugendliche einschlage. Die alarmierte Streife konnte beide kurz darauf antreffen. Die Frau soll die 17-Jährige zuvor geschlagen haben. Nachdem das Mädchen zu Boden gefallen war, soll die Angreiferin sie zudem noch getreten haben. Die 47-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

3. Transporter aufgebrochen,

Flörsheim-Weilbach, Potsdamer Straße, Samstag, 01.08.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 03.08.2026, 06:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Diebe in Flörsheim-Weilbach Werkzeug aus einem Transporter gestohlen.

Der Ford Transit war zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montagmorgen, 06:30 Uhr, in der Potsdamer Straße abgestellt. In diesem Zeitraum näherten sich die Unbekannten dem Fahrzeug und schlugen eine Scheibe ein. Sie nahmen Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Inneren an sich und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Fahrradfahrerin stürzt - Verursacherin flüchtig, Kriftel, Zeilsheimer Weg, Freitag, 24.07.2026, 12:20 Uhr

(ro)Am Freitag, 24.07.2026, stürzte in Kriftel eine Fahrradfahrerin, nachdem sie einem Pkw ausweichen musste.

Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin des Pkws. Gegen 12:20 Uhr am 24.07.2026 war eine 29-Jährige auf ihrem Trekkingrad in der Zeilsheimer Straße von Kriftel kommend in Richtung Zeilsheim unterwegs. Ein SUV mit eingeschaltetem Warnblicklicht fuhr soll der Radfahrerin so entgegengekommen sein, dass sie nach rechts ausweichen musste und in Folge dessen stürzte. Hierbei verletzte die 29-Jährige sich. Die Autofahrerin habe die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Zu dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen grauen SUV handeln soll. Eine "ältere" Frau habe am Steuer gesessen.

Personen, die Angaben zum Unfall, der Fahrerin oder dem grauen SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

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