PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe zugange +++ Einbrüche in Wohnhäuser +++ Linienbus beschädigt

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe zugange,

Hofheim-Marxheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 02.08.2026, 19:45 Uhr

(ro)Am Sonntag waren Trickdiebe in Hofheim-Marxheim zugange. Eine Frau meldete sich zunächst telefonisch bei einem Marxheimer und vereinbarte ein Treffen. Gegen 19:45 Uhr erschienen dann zwei Frauen vor der Wohnung des Mannes in der Frankfurter Straße und erhielten Einlass. Während eine der beiden den Bewohner in ein Gespräch verwickelte, stahl die andere Frau die Bankkarte des Mannes. Noch bevor der Diebstahl auffiel, hatten das Duo die Wohnung schon verlassen. Kurz darauf erhielt der Mann einen Anruf von falschen Polizeibeamten, die nach der PIN der Bankkarte fragten, da diese zur Sperrung der Karte notwendig sei. Glücklicherweise erfolgte in diesem Fall keine Herausgabe der PIN. Die beiden Frauen werden als schwarzhaarig, ca. 18 bis 20 Jahre alt und 1,60m bis 1,65m groß beschrieben. Eine soll mit einem rosafarbenen Kleid, die andere mit einem beige-braunem Kleid bekleidet gewesen sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Seien Sie immer kritisch und hinterfragen Sie solche Sachverhalte. Händigen Sie nie die PIN an Unbekannte aus. Die Polizei, andere Behörden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals nach Wertgegenständen, Bargeld, Bankkarten oder sensible Bankdaten wie PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche Gespräche sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche in Wohnhäuser,

Bad Soden, Jahnstraße, Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 07:30 Uhr

(ro)Einbrecher hatten in den vergangenen Tagen zwei Wohnhäuser in Bad Soden im Visier. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 25.07., und Samstag, 01.08., einem Grundstück in der Jahnstraße und machten sich gewaltsam an den jeweiligen Kellerfenstern der beiden Doppelhaushälften zu schaffen. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Linienbus beschädigt,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Samstag, 01.08.20206, 13:05 Uhr

(ro)Am Samstag hat ein Unbekannter die Tür eines Linienbusses in Hofheim beschädigt. Gegen 13:05 Uhr soll ein Mann mit seinem Fahrrad gegen die Tür eines Busses geschlagen haben, der am Bahnhof in der Hattersheimer Straße stand. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Fahrrad in Richtung der Rudolf-Mohr-Anlage. Der Radfahrer wird als ca. 60 Jahre alt und mit grauem Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einem braunen T-Shirt. Er trug einen weißen Fahrradhelm und führte einen roten Rucksack mit sich. Am Linienbus entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

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