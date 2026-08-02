PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Einbrüche auf Marktgelände +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Versuchter Diebstahl von Roller

Hofheim (ots)

1) Mehrere Einbrüche auf Marktgelände, Flörsheim-Wicker, Am Steinweg, Samstag, 01.08.2026, 01:00 Uhr bis 02.08.2026, 11:50 Uhr

(dg)In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich Einbrecher an mehreren Verkaufsständen auf dem Wickerer Weinfest zu schaffen. Hierbei beschädigte der oder die Täter zwei nebeneinanderstehende Verkaufsstände in der Feldgemarkung der Verlängerung der Straße "Am Steinweg". Einer der beiden Verkaufswagen wurde versucht aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Bei dem zweiten Wagen wurde eine am Wagen angebrachte Box aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

2) Einbruch in ein Einfamilienhaus, Bad Soden, Heinrichstraße, Samstag, 01.08.2026, 16:01 Uhr

(dg)Am Samstagnachmittag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in Bad Soden am Taunus. Gegen 16:00 Uhr stiegen Unbekannte über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein, durchsuchten dort mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck sowie mehrere Uhren. Im Anschluss floh der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06169) 6995-0 entgegengenommen.

3) Versuchter Diebstahl von Roller, Flörsheim, Höllweg, Sonntag, 02.08.2026, 04:30 Uhr

(dg)Diebe hatten es am Sonntag auf einen Roller in Flörsheim abgesehen. Um 04:30 Uhr machte sich der Dieb an dem geparkten Roller im Höllweg in Flörsheim zu schaffen. Hierbei schob der Täter den Roller mehrere hundert Meter die Straße entlang, bis er von einer Polizeistreife entdeckt wurde. Der nun fußläufig flüchtende Täter wird als männlich beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 17:35

    POL-MTK: Imbiss abgebrannt +++ Berauscht mit dem PKW gefahren

    Hofheim (ots) - 1. Imbiss abgebrannt, Hattersheim am Main, Königsberger Straße, Samstag, 01.08.2026, 02:45 Uhr (ds) Der auf dem Gelände des Mix Marktes befindliche Imbiss stand in den frühen Samstagmorgenstunden in Vollbrand. Gegen 02:45 Uhr wurde die Feuerwehr über den in Flammen stehenden Imbiss in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr und die anfahrenden Polizeistreifen konnte die Rauchsäule bereits auf der Anfahrt ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:25

    POL-MTK: Dieb entwendet Uhren und Geld

    Hofheim (ots) - Dieb entwendet Uhren und Geld, Hattersheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 30.07.2026, 14.53 Uhr (da)Am Donnerstagnachmittag gelangte ein Dieb in ein Haus in Hattersheim und entwendete Uhren und Bargeld. Kurz vor 15 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann das Grundstück in der Frankfurter Straße durch ein offenes Gartentor. Anschließend begab er sich durch die ebenfalls offenstehende Terrassentür in ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:24

    POL-MTK: Aufgebrochener PKW +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hofheim (ots) - 1. Aufgebrochener PKW, Hofheim, Schmelzweg, Mittwoch, 29.07.2026, 9 Uhr bis 11 Uhr (da)Am Mittwochvormittag haben Unbekannte in Hofheim einen PKW aufgebrochen. Der betroffene rote Hyundai i10 parkte von 9 bis 11 Uhr im Schmelzweg, als sich der oder die Täter dem Fahrzeug näherten. Hier versuchten sie laut erster Spurenauswertung zunächst, die Türen auf der Beifahrerseite aufzuhebeln. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren