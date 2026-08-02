PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Einbrüche auf Marktgelände +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Versuchter Diebstahl von Roller

Hofheim (ots)

1) Mehrere Einbrüche auf Marktgelände, Flörsheim-Wicker, Am Steinweg, Samstag, 01.08.2026, 01:00 Uhr bis 02.08.2026, 11:50 Uhr

(dg)In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich Einbrecher an mehreren Verkaufsständen auf dem Wickerer Weinfest zu schaffen. Hierbei beschädigte der oder die Täter zwei nebeneinanderstehende Verkaufsstände in der Feldgemarkung der Verlängerung der Straße "Am Steinweg". Einer der beiden Verkaufswagen wurde versucht aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Bei dem zweiten Wagen wurde eine am Wagen angebrachte Box aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

2) Einbruch in ein Einfamilienhaus, Bad Soden, Heinrichstraße, Samstag, 01.08.2026, 16:01 Uhr

(dg)Am Samstagnachmittag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in Bad Soden am Taunus. Gegen 16:00 Uhr stiegen Unbekannte über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein, durchsuchten dort mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck sowie mehrere Uhren. Im Anschluss floh der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06169) 6995-0 entgegengenommen.

3) Versuchter Diebstahl von Roller, Flörsheim, Höllweg, Sonntag, 02.08.2026, 04:30 Uhr

(dg)Diebe hatten es am Sonntag auf einen Roller in Flörsheim abgesehen. Um 04:30 Uhr machte sich der Dieb an dem geparkten Roller im Höllweg in Flörsheim zu schaffen. Hierbei schob der Täter den Roller mehrere hundert Meter die Straße entlang, bis er von einer Polizeistreife entdeckt wurde. Der nun fußläufig flüchtende Täter wird als männlich beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise auf die Tat oder Täter werden von dem Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

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