PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++ Brand +++

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Hofheim OT Marxheim, Bahnstraße Ecke Klarastaße,

Freitag, 24.07.2026, 14:25 Uhr

(cb) Am frühen Freitagnachmittag fuhr ein 34-jähriger aus Schaafheim mit seinem VW Golf die Bahnstraße in Richtung Rheingaustraße. Eine 64-jährige Hofheimerin befuhr mit ihrem Hyundai die Klarastraße und wollte in die Bahnstraße einfahren. Dabei missachtete diese den vorfahrtsberechtigten auf der Bahnstraße und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus verbracht. Auch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

2. Brand eines Gartenschuppens und zwei Fahrzeugen,

Flörsheim OT Weilbach, Am alten Bach,

Freitag, 24.07.2026, 13:54 Uhr

(cb) Im Rahmen der Streife bemerkten Beamte der Polizeistation Hofheim ein Feuer eines Geräteschuppens in Flörsheim OT Weilbach. Außerdem war das Feuer schon auf zwei angrenzend parkende Fahrzeuge übergesprungen. Die bereits informierte Rettungsleitstelle schickte Wehren aus allen Stadtteilen Flörsheim zum Ereignisort. Außerdem wurden diese durch die Feuerwehr Hattersheim unterstützt. Nach ca. eineinhalb Stunden waren die Löschmaßnahmen vor Ort beendet. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, da sich niemand im Gebäude befand. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich. Wie der Brand entstehen konnte ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 54760 zu melden.

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