PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zu den heutigen Pressemeldungen - Einbruch in Autohaus

Hofheim (ots)

Einbruch in Autohaus,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Mittwoch, 22.07.2026, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Autohaus Opfer eines Einbruchs geworden. Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr betraten der oder die Täter das Gelände in der Elly-Beinhorn-Straße. Hier schlugen sie die Seitenscheiben von insgesamt fünf Fahrzeugen ein. Anschließend bauten sie die Hybridbatterie aus einem der beschädigten Fahrzeuge aus und flohen mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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